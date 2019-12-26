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«مدبولى» يرأس أول اجتماع حكومى بعد التعديل الوزاري

الحياة السياسية

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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سارة أشرف

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رئيس وزراء

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تعديل وزراى

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة بعد التعديل الوزاري الذي أجرى منذ أيام.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كل المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضًا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.


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