السيسي عن سد النهضة: مش عايز أفاجئكم ولا أخوفكم

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السيسي

سد النهضة

إثيوبيا

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بشأن أزمة سد النهضة متحدثا عن آخر مستجدات المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، قائلا: "مش عايز أفاجئكم ولا عايز أخوفكم، لكن التصريحات اللى بنقولها بتعكس المسار والأمور التي تتم تفصيلية".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم، نقلتها بعض الصحف اليوم، بأن التفاوض يسير بشكل جيد" .

 وتابع: "مطالب مصر في المياه ليست للتنمية ولكن حياة، ومصر تسعى للتوصل إلى اتفاق موثق ملزم لجميع الأطراف ويضمن لنا حقوقنا المائية.

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