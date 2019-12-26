  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس

الرئيس السيسي

السيسي عن سد النهضة: مش عايز أفاجئكم ولا أخوفكم

تشييع قايد صالح

بالفيديو.. طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

حفتر

قرار جديد لـ "حفتر" بشأن العمليات العسكرية في ليبيا

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة

إسرائيل ترفض منح الجنسية ليهود هذه الدولة

ترامب

ترامب يصف ما تفعله رئيسة مجلس النواب بـ"الجنون"

هروب نتنياهو وزوجته

هروب نتنياهو وزوجته بعد إطلاق صاروخ

محمد صلاح

«صلاح» يحتفل وسط أسرته بالعام الميلادى الجديد

ارشيف

بالفيديو..طيار مصرى يرحب بلاعبي الهلال السعودى

الدولار يواصل استقراره بعد تعافي الجنيه

الدولار يواصل استقراره بعد تعافي الجنيه

بعد قرار عزله..

ترامب يصف ما تفعله رئيسة مجلس النواب بـ"الجنون"

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ترامب أمام الكونجرس: «سأعزل اليوم»

#

ترامب يفتح النار على بيلوسي بسبب إجراءات عزله

#

«ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة

#

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب في وضع صعب

ترامب

الجنون

نانسي بيلوسي

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا شرسًا على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، حيث وصفها بـ الجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.

وكتب ترامب على حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات  الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

وتابع في تغريدته،"إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية"، مضيفًا "في الوقت الحالي، تطلب بيلوسي كل شيء لم يكن مسموحا للجمهوريين فعله في مجلس النواب، الذي يمتلك حزبها (الحزب الديمقراطي) أغلبية فيه".

وأضاف : "الديمقراطيون يريدون إدارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عندما يتم طرح إجراءات عزل الرئيس في المجلس"، مضيفا: "إنه جنون".

وقد وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس،في 18 ديسمبر ، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لقطات حية من صلاة الكسوف ولحظة شروق الشمس
» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو
» «مدبولى» يرأس أول اجتماع حكومى بعد التعديل الوزاري
» سقوط بقرة على مدرسة للبنات بالسعودية
» بعد خطوبتها لـ ابن خالد صالح..هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل
» "الخطيب" يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين
» باسم مرسي: كهربا أخبرني بهذا السر عن الأهلي
» سر صادم وراء امتناع ملكة بريطانيا عن زيارة زوجها بالمستشفى
» شاهد .. ظهور مفاجيء لزوجة الفنان حسن حسني
» هجوم شديد على فنانة شهيرة بعد صورة ابنتها المثيرة للجدل
» ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك