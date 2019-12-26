ترامب يصف ما تفعله رئيسة مجلس النواب بـ"الجنون"

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا شرسًا على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، حيث وصفها بـ الجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.

وكتب ترامب على حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

وتابع في تغريدته،"إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية"، مضيفًا "في الوقت الحالي، تطلب بيلوسي كل شيء لم يكن مسموحا للجمهوريين فعله في مجلس النواب، الذي يمتلك حزبها (الحزب الديمقراطي) أغلبية فيه".

وأضاف : "الديمقراطيون يريدون إدارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، عندما يتم طرح إجراءات عزل الرئيس في المجلس"، مضيفا: "إنه جنون".

وقد وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس،في 18 ديسمبر ، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.