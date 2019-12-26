قرار جديد لـ "حفتر" بشأن العمليات العسكرية في ليبيا

أوصى المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، مع ضباط غرفة العمليات لجميع المحاور، لمتابعة سير العمليات العسكرية في طرابلس، بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

من جانبها،أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا لها، جاء فيه: "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر اجتمع في مقر القيادة العامة في الرجمة بضباط غرف العمليات لكافة المحاور، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته".

وقد أطلق الجيش الوطني الليبي في أبريل الماضي عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق التي أعلنت "حالة النفير" لمواجهة الجيش.