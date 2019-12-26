إسرائيل ترفض منح الجنسية ليهود هذه الدولة

26 ديسمبر 2019 - 09:48 ص

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن إسرائيل وافقت على الاعتراف بيهودية معظم المهاجرين إليها من العديد من الدول، باستثناء كوبا التي رفضت تل أبيب منح الجنسية لنحو 60% منهم.

يذكر أن المهاجرين اليهود في الآونة الأخيرة يشكلون نحو 1% من إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل ثماني سنوات.

كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية، قد نشرت عدة بيانات تفيد بأن نحو 2.5 ألف يهودي هاجروا في السنوات الثماني الماضية إلى إسرائيل.

كما أشارت هآرتس أيضا إلى أن قائمة تلك الدول تضم المغرب وتونس واليمن وكوبا، بالإضافة إلى تركيا.

وبحسب بيانات الوزارة فقد سجل عدد المهاجرين القادمين إلى إسرائيل، انخفاضا منذ عام 2012 الذين اعترفت حكومتها بيهوديتهم، وهذا هو الشرط المطلوب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وذلك وفق قانون العودة.