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بعد خطوبتها لـ ابن خالد صالح..هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل

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الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا
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علا خطاب

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جوجل

خطوبة

خالد صالح

هنادي مهنا

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعد انتشار أخبار عن خطوبتها من ابن الفنان خالد صالح، في حفل عائلي .

كان قد أعلن برنامج ايه تي بالعربي، عبر صفحة البرنامج على إنستجرام، عن خطوبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنا، على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، على أن يكون الحفل الجمعة المقبلة.

وكتب البرنامج على مقطع الفيديو الذي نشره، "هنادي مهنا تحتفل يوم الجمعة المقبل بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح ابن الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدا عن الوسط الفني كما صرح هاني مهنا حصريًا لنا".

في المقابل، كشف الموسيقار هاني مهنا حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن خطوبة ابنته الفنانة هنادي مهنا للفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة المقبل.

وأكد هاني مهني في أنه لا صحة لتلك الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بحسب "صدى البلد".


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