» "الخطيب" يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين

26 ديسمبر 2019 - 09:31 ص

يحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أحد تدريبات الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى والمقرر لها بعد غد بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يزور الخطيب مران الأهلى خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريق سيدخل غداً الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً للمواجهة الأفريقية المهمة مساء السبت بالسلام.

حضور "بيبو" للمران يأتى من أجل للشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء الأفريقى المهم، الذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء مجموعته بدورى الأبطال.

جدير بالذكر أن رئيس النادى عاد من من فرنسا مساء الثلاثاء بعد إجراء فحوصات طبية على الظهر .