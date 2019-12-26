هروب نتنياهو وزوجته بعد إطلاق صاروخ

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هروب نتنياهو وزوجته
هروب نتنياهو وزوجته
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نتنياهو

هروب

إخلاء المبني

إطلاق صاروخ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته العديد من المواقع الإخبارية، هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفقة زوجته، وذلك بعد إطلاق صاروخ في مدينة عسقلان.

وبحسب ما تم تداوله فإنه بعد سماع صافرات الإنذار قام نتنياهو بقطع كلمته أمام مؤيديه في مدينة عسقلان.

وقامت قوات الأمن بإخلاء المبنى، ونقل نتنياهو وزوجته التى مكان آمن.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي يتم تداول مقطع فيديو لهروب نتنياهو، حيث رصد مقطع فيديو قبل شهرين هروبه بعد إطلاق صاروخ على منطقة عسقلان وأشدود. 

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