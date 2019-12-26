رد محرج من أحمد عفيفي على مرتضى بشأن السحر

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السحر

مرتضى منصور

رد المحلل الزمالكاوي أحمد عفيفي - المتحدث الرسمي السابق باسم نادي بيراميدز - على تصريحات مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك بشأن تعرض الفريق للسحر.

وقال "عفيفي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : اسئلة والعياذ بالله منطقية 1-لو الشبكة بتتقفل بالسحر ليه نفس الشبكة بتفتح قدام باقي الخصوم؟.

وأضاف: 2-لو بتتقفل قدامنا احنا بالذات بالسحر ليه احنا نفسنا بنرجع نسجل في ماتشات تانية؟ 3-لو ينفع اي شبكة اصلا تتقفل بالسحر ليه محدش بيقفلها لميسي ورونالدو ولا احنا وصلنا للي العالم لسه موصلوش؟

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