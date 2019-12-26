بكري يكشف فتنة أردوغان في تونس: دق الإسفين بمساعدة هذا الشخص

26 ديسمبر 2019 - 06:38 ص

شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارته لتونس.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: زيارة أردوغان إلي تونس ومعه وزير الدفاع ورئيس الإستخبارات هي محاولة لدق أسفين الفتنه بين تونس وليبيا ، وتصوير تونس وكأنها تدعم مؤامرة العثمانيين ضد ليبيا دعما لحكومة السراج .



وأضاف: تونس العروبة ، الشعب العظيم لايمكن أن يقبل أن يكون مررا للسلاح وللدواعش الذين يريد أردوغان أن يتخذ من تونس ممرا آمنا إلي حكومة السراج ، الشعب التونسي لايمكن أن يقبل بما حدث ، ابحث عن راشد الغنوشي وتنظيم النهضة الإخواني فهم الذين دبروا وأعدوا لهذه الزيارة لإنقاذ إخوانهم من المليشيات الإرهابيه وجماعة الإخوان.