بكري يكشف فتنة أردوغان في تونس: دق الإسفين بمساعدة هذا الشخص

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أردوغان

ليبيا

شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارته لتونس.

وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: زيارة أردوغان إلي تونس ومعه وزير الدفاع ورئيس الإستخبارات هي محاولة لدق أسفين الفتنه بين تونس وليبيا ، وتصوير تونس وكأنها تدعم مؤامرة العثمانيين ضد ليبيا دعما لحكومة السراج .

وأضاف: تونس العروبة ، الشعب العظيم لايمكن أن يقبل أن يكون مررا للسلاح وللدواعش الذين يريد أردوغان أن يتخذ من تونس ممرا آمنا إلي حكومة السراج ، الشعب التونسي لايمكن أن يقبل بما حدث ، ابحث عن راشد الغنوشي وتنظيم النهضة الإخواني فهم الذين دبروا وأعدوا لهذه الزيارة لإنقاذ إخوانهم من المليشيات الإرهابيه وجماعة الإخوان.

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