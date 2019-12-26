خلفان ينشر صورة صادمة لأردوغان: تم إحراجه في تونس

أحمد عادل شعبان
نشر الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة الرئيس التونسي قيس بن سعيد.
وظهرت ملامح الضيق على وجه أردوغان في الصورة ، حيث علق ضاحي خلفان قائلا: الصورة توحي بأن اردوغان لم يجد قبولا لفكرته بالتدخل في ليبيا.
وأضاف: على العرب ان ينتبهوا لدولتين همهما ابتلاع الوطن العربي وهو في حالة من الضعف والتشرذم الآن..الدولتان تركيا وايران.
الصورة:
الصورة توحي بأن اردوغان لم يجد قبولا لفكرته بالتدخل في ليبيا. pic.twitter.com/j78KGErr6A— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019
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