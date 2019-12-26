خلفان ينشر صورة صادمة لأردوغان: تم إحراجه في تونس

26 ديسمبر 2019 - 06:31 ص

نشر الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة الرئيس التونسي قيس بن سعيد.



وظهرت ملامح الضيق على وجه أردوغان في الصورة ، حيث علق ضاحي خلفان قائلا: الصورة توحي بأن اردوغان لم يجد قبولا لفكرته بالتدخل في ليبيا.



وأضاف: على العرب ان ينتبهوا لدولتين همهما ابتلاع الوطن العربي وهو في حالة من الضعف والتشرذم الآن..الدولتان تركيا وايران.





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