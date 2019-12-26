خلفان ينشر صورة صادمة لأردوغان: تم إحراجه في تونس

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أردوغان

خلفان

نشر الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة الرئيس التونسي قيس بن سعيد.

وظهرت ملامح الضيق على وجه أردوغان في الصورة ، حيث علق ضاحي خلفان قائلا: الصورة توحي بأن اردوغان لم يجد قبولا لفكرته بالتدخل في ليبيا.

وأضاف: على العرب ان ينتبهوا لدولتين همهما ابتلاع الوطن العربي وهو في حالة من الضعف والتشرذم الآن..الدولتان تركيا وايران.


الصورة:


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