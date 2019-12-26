"مصر تدرك جيداً أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية"

26 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن بعض الدول لم تعد تعترف بالدور المصري كما كان من قبل، إلا أنه الآن لا أحد يستطيع إغفال هذا الدور.



وأضاف "الفقي" ، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، مشيرًا إلى أن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعة الإخوان، هما أكبر المخاطر التي تُهدد القضية الليبية.

