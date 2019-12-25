» الزراعة تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم

قال الدكتور رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، طارق سليمان، إن أهمية المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، تكمن انخفاض أسعار اللحوم الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن أسعار اللحوم انخفضت من 10 الي 20% خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأسعار منذ عامين، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال العمل على زيادة رؤوس الحيوانات، ومساعدة كبار المربيين وتدعيم مشروعات القطاع الخاص النظامية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتمويل وإقراض أكثر من 835 مليون جنيه لشراء أكثر من 61 ألف رأس من البتلو، واستفاد من المشروع ما يقرب من 5600 مرب.