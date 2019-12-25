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تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن عادل إمام

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الفن

عادل إمام

ساويرس

اخبار ساويرس

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تغريدة عن الفنان القدير عادل إمام متمنيًا له "الضحك دائمًا ".

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على موقع "تويتر": واحشني وكل سنة وانت طيب وبخير وبتضحك علطول ".

وحازت التغريدة على اهتمام واسع، حيث كتب أحد المتابعين: " طالما واحشك روح زورة واطلع معاة لاي? ".

كما كتب آخر عن الزعيم عادل إمام: " وحشنا كلنا ،،، كل سنة وانت طيب وبخير ..".

وكتب ثالث: "اعملو فيلم مع بعض بقي".

ويستعد عادل إمام للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد فلنتينو بشكل نهائى ويبدأ مخرج العمل رامى إمام فى مونتاج المسلسل استعدادا لعرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

 ويجسد الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

 

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