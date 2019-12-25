» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا

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أسعار الذهب

الدولار

المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب اليوم الموافق 25 ديسمبر 2019، ارتفاعًا كبيرًا بمقدار خمسة جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وسجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 668 جنيها للجرام في ختام التعاملات وفقًا لرئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 769 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 568 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5345 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1499 دولارًا مقابل 1490 أمس.


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