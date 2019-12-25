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اشتباه في إصابة 4 طلاب بالالتهاب السحائي بالمنوفية

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أحمد سالم

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المنوفية

الإلتهاب السحائى

إصابة 4 طلاب

شهدت مدارس المنوفية، اجراءات احترازية، وسط تشديدات على تهوية الفصول، وذلك بعد الاشتباه في إصابة أربع طلاب بالإلتهاب السحائي.

حيث جرى حجز ثلاثة طلاب منهم في مستشفى حميات شبين الكوم وحجزت الحالة الرابعة بحميات مركز منوف.

وسارعت الأطقم الطبية إلى سحب عينات من الحالات الأربع للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه.

وقال الدكتور محمد العسكرى، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، إن محافظة المنوفية خالية من الالتهاب السحائي الوبائي بشكل قاطع.

وأكد أن نتائج تحاليل العينات المسحوبة من الحالات المشتبه في إصابتها أكدت عدم إصابة أي حالة بين الطلاب، وأوضح أن الحالات المشتبه بها لم تكن في مكان واحد، مشيرًا إلى أن المدارس التي تشهد حالات اشتباه بالالتهاب السحائي يتم وضعها تحت المتابعة لمدة 15 يوماً.


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