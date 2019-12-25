» إخلاء سبيل المتهمين بتعذيب "كلب المطرية" بكفالة مالية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على كلب المطرية، وذلك بكفالة قدرها 500 جنيه لكل منهم.

وأقر المتهمون في واقعة تعذيب كلب حتى الموت بمنطقة المطرية بارتكاب جريمتهم، مؤكدين أن الكلب كان مسعورا وهجم على معزة يمتلكها أحدهم وقتلها، وحاولوا إبعاده لكنه حاول الهجوم على معزة أخرى.

وتابع المتهمون: "حاولنا إبعاده مستخدمين الشوم والعصا أولا لكنه لم يستجب فقمنا بضربه بالسكين لتعجيزه لكنه لم يستجب وحاول الهجوم علينا فقررنا الانتقام منه بقتله ولم نتركه إلا بعد تعذيبه".

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيقات.