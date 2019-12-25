» سجن ثلاثة ضباط في الكويت بسبب جريمة شنيعة

25 ديسمبر 2019 - 09:10 م

أصدرت محكمة كويتية أحكامًا بسجن ثلاثة ضباط ثلاث سنوات لاتهمامهم بقتل طالبين أثناء التدريب.

وجاء فذ حكم محكمة الجنح الكويتية، اليوم الأربعاء، أن سجن الضباط الثلاثة جاء مع وقف النفاذ.

وينتمي الضباط لكلية "علي الصباح" العسكرية، حيث جاء الحكم مع وقف النفاذ، مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 دينار، (نحو عشرة آلاف دولار).

وصدر الحكم على خلفية قضية وفاة الطلبة الضباط هديب السوارج وفالح العازمي، قبل عام وأربعة أشهر، في حين قررت تغريم اثنين من المتهمين مئتي دينار (660 دولار)، وبراءة عسكري من قضية وفاة الطلبة بالخطأ، واستعمال القسوة وإحداث إصابة.

ويشار إلى أن الضابطين، السوارج والعازمي، توفيا في شهر أغسطس 2018، بعد تعرضهما لإجهاد بدني، وقضائهما وقتا طويلا تحت أشعة الشمس أثناء التدريب، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارة الدفاع والصحة للتحقيق بوفاتهما.

وخلال العام الماضي شهد 4 حالات وفاة لطلبة ضباط، في وقت تم التحقيق فيها من الجهات المختصة، في وقت تداولت أنباء عن وجود حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي وقسوة التدريب.