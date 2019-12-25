  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منى فاروق

منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من أحد شواطئ دبي

تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يعلن شراء نادٍ رياضي جديد

جانب من الفيديو

فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

بخارى

ضجة في إسرائيل بسبب يهود بلد الإمام البخاري

السيسي

«السيسي»: من يحكم مصر لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع

المستشار هشام جنينة

حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

وداد بابكر

اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها

حوت نافق بشاطئ مطروح

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

هيثم زكي

بعد حذف صوره.. تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم زكي

مرتضى منصور

وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي

الرياضة

ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر وإيطاليا تبحثان التطورات المتسارعة في ليبيا

#

دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا

#

الإنتر يواصل ملاحقته لليوفنتوس بعد الفوز على ساسولو

#

فيورنتينا يدرس التعاقد مع «إبراهيموفيتش»

الكويت

أخبار الكويت

ضباط

سجن طالب

قالت صحفية إيطالية اليوم إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، سينتقل بصفة رسمية لنادي ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد انتهى عقده مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ويحق له حرية التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة لا ريبابلايكا الإيطالية أن إبراهيموفيتش سينتقل لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وبعقد يمتد لمدة ستة أشهر، مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي.

ويعيش نادي ميلان أسوأ فتراته، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، وسجل مهاجموه 16 هدفاً فقط ، وهو من أضعف خطوط الهجوم في الدوري هذا الموسم.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «كارتيرون» يجتمع بمعاونيه وأزمة جديدة بالزمالك
» قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي
» سجن ثلاثة ضباط في الكويت بسبب جريمة شنيعة
» مصر والسعودية توقعان اتفاقية مهمة
» علاء مبارك: والدي بخير .. الحمد لله
» متهمة غير متوقعة في واقعة ذبح طفلة كويتية
» «طلاب الأكاديمية العربية» يقدمون عرضا خاصا عن إنجازات الدولة
» شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الأمن السعودي وإرهابيين
» تحرك جديد في السعودية ضد قطر
» تفويض رؤساء الجامعات بتعطيل الدارسة بسبب سوء الطقس
» حقيقة وجود مليون تركي في ليبيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك