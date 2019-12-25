منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من أحد شواطئ دبي

25 ديسمبر 2019 - 09:06 م

أثارت الفنانة منى فاروق، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جديد لها عبر موقع "إنستجرام"، من على أحد شواطئ دبي ليلًا.

وظهرت منى فاروق- التي ذيع صيتها على خلفية الفيديوهات الإباحية- في الفيديو وهي على أحد شواطئ دبي، ونزلت البحر مرتدية بنطلون جينز، وبلوزة مخرمة تظهر "حمالة صدرها"، الأمر الذي عرضها لانتقادت لاذعة من متابعيها.

وعلقت منى فاروق في الفيديو قائلة: "نزلت البحر برجلي في المياه المالحة عشان أخف من مرضى".

وأضافت : "بحب كل الناس وكل عام وكل جمهوري الحبيب سعيد وبخير دائما ويا رب تكون السنة 2020 سعيدة عليكم".

