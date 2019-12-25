» مصر والسعودية توقعان اتفاقية مهمة

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أخبار السعودية

اتفاقية

شهدت المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية مع مصر، حول تقديم خدمات استشارية، وعمل مواصفات فنية في مجال الكهرباء.

جاء هذا أثناء زيارة وفد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لعدد من محطات المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، في ثلاثة مواقع مختلفة بالمملكة.

وجاءت المواقع الثلاثة في جدة والمدينة المنورة، من أجل التعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة بالمعوضات الديناميكية.

كذلك زيارة مركز "السعودية للكهرباء" للأبحاث والتطوير في وادي الظهران للتقنية، للاطلاع على أحدث تقنيات المحاكاة الرقمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية ونطاق العمل وتجهيز مستندات الطرح للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول تركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان، من قبل شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع التي مثلها في التوقيع رئيس الشركة بالإنابة المهندس مهدي الدوسري، ومثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب صباح مشالي.

ويأتي توقيع هذه العقود تحت مظلة التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء.

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