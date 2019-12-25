» علاء مبارك: والدي بخير .. الحمد لله

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أخبار السعودية

حسني مبارك

علاء مبارك

السعودية اليوم

طمأن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحد المغردين السعوديين بموقع "تويتر" على صحة والده.

وكان مغردًا على موقع التدوين المصغر، يضع علم السعودية وصورة الأمير محمد سلمان ولي العهد على حسابه، قد استفسر من نجل "مبارك عن صحة والده، حيث كتب: " علاء بيه مساء الخير .. طمنا عنك وعن سياده الرئيس وعن جمال بيه.. ان شاء الله تكونوا بخير".

ليرد عليه "علاء" قائلًا: " الحمدلله بخير ،شكراً لسؤالك،  ،وعام سعيد ان شاء الله".

يشار إلى آخر ظهور للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان في أكتوبر الماضي، تزامنًا مع الاحتفالات بنتصار حرب 73.

حينها طل "مبارك" في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره "علاء" عبر حسابه على "تويتر"، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وكشف الرئيس الأسبق خلال حديثه الكثير من الكواليس عن الحرب ويوم العبور وما جرى في غرفة القيادة العامة للمعركة، بالإضافة إلى تدريبات واستعدادات القوات الجوية التي كان يتولى قيادتها.

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