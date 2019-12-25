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متهمة غير متوقعة في واقعة ذبح طفلة كويتية

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الطيب حسين

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الكويت

أخبار الكويت

طفلة كويتية

ذبح طفلة

شهدت قضية الشروع في ذبح طفلة بمنطقة الجهراء الكويتية تطورًا جديدًا حول المتهمة، حيث تبين أنها الخادمة التي تعمل في البيت لدى أسرتها، وهي سيدة تحمل الجنسية البنينية، وليس الإثيوبية كما أشيع.

البداية كانت مع بلاغ ورد من مواطن كويتي الجنسية بأن خادمته المدعوة إريكا من جمهورية بنين، هددت زوجته وطفلته بالنحر وهي تشهر سكينًا.

وقال المواطن المبلغ: "طلبت من زوجتي أن تصطحب طفلتنا وتذهب بها إلى إحدى الغرف وتغلق الباب عليهما لحين وصولي"، ولفت إلى أنه سارع إلى منزله وسيطر على الخادمة.

وفي هذه الأثناء حضرت دورية النجدة وقامت بأخذ الخادمة وتم نقلها إلى مخفر شرطة سعد العبدالله، وتضمن بلاغ العمليات أن المبلغ لا يريد تسجيل قضية وأنه تم حجز الخادمة في مخفر الشرطة لأخذ بصماتها وإبعادها.


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