تركي آل شيخ يعلن شراء نادٍ رياضي جديد

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، اليوم الأربعاء، إنه سيتقدم لشراء ناد سعودي في حالة صدور قرار بخصخصة الأندية بالمملكة العربية السعودية.

ودعا مجلس الشورى السعودية في بيان له أمس الثلاثاء، بإعداد خطة دقيقة، للإسراع في خصخصة الأندية الراضية بالمملكة.

وفي تصريحات لصحيفة "اليوم أون لاين"، قال ال شيخ بأنه سيقوم بشراء ناد سعودي في حالة تطبيق القرار، وذلك بجانب النادي الإسباني الذي يمتكله.

ويشار إلى أن ال شيخ يمتلك نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري.

ويأتي الفريق المملوك لتركي حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش.

والجدير بالذكر أن تركي آل شيخ في العام الماضي نجح في شراء نادي الأسيوطي، وقام بتحويل اسمه إلى "بيراميدز"، في تجربة أضفت على الدوري المصري الممتاز المزيد من المتعة والإثارة والندية والحماس.