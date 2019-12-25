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"مستقبل وطن" بالجيزة يوضح سبب رفضه قانون المجالس المحلية

الحياة السياسية

أعضاء الحزب
أعضاء الحزب
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الطيب حسين

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الجيزة

مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

أكد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم، وعمرو هندي أمين لجنة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية، أن الحزب رفض الموافقة على مشروع قانون المجالس المحلية نظرا لما يعتري القانون من عوار دستوري كما أنه ينتقص من حقوق الشعب المصري.

وشددوا على أن الحرب لن يتورط في إقرار قانون لا يليق بالمناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عادل ناصر في تصريح له اليوم أن نواب حزب مستقبل وطن هم ممثلون لأغلبية الشعب المصري الذي يستحق قانون متوازن يلبي طموحات المصريين في مجالس محلية تعمل من أجل الوطن بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات.

وشدد النائب عبدالوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة ان حزب مستقبل وطن حريص كل الحرص على الإسراع في إقرار قانون جديد للمجالس المحلية ولكن وفقا للمصلحة الوطنية، مستنكرا التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب التي تتهم الحزب بعرقلة القانون

كما أشاد عمرو هندي امين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بالجيزة بموقف الحزب من القانون الذي تم عرضه.

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