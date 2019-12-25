» «طلاب الأكاديمية العربية» يقدمون عرضا خاصا عن إنجازات الدولة

25 ديسمبر 2019 - 08:11 م

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الطلاب المتفوقين بكلية الإدارة والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، في حفل بمسرح الكلية فرع شيراتون، بحضور كل من العميد طارق عابدين، والدكتور أسامة حنفي، ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

وقدم طلاب الصف الأول بكلية الإدارة، عرضا خاصا عن مصر الآن، وما حدث من تطور كامل وإعادة بناء الدولة في السنوات الأربع الماضية.

يذكر أن الطلاب الذين تم تكريمهم هم، سارة عصام وحبيبه طارق ومنار عمر.