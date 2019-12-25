  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يعلن شراء نادٍ رياضي جديد

جانب من الفيديو

فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

بخارى

ضجة في إسرائيل بسبب يهود بلد الإمام البخاري

السيسي

«السيسي»: من يحكم مصر لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع

المستشار هشام جنينة

حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

وداد بابكر

اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها

حوت نافق بشاطئ مطروح

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

هيثم زكي

بعد حذف صوره.. تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم زكي

مرتضى منصور

وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

الامطار

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ودرجة حرارة صفر

«طلاب الأكاديمية العربية» يقدمون عرضا خاصا عن إنجازات الدولة

آخر الأخبار

التكريم
التكريم
Advertisements

محمود أبو السعد

أخبار متعلقة
#

الأكاديمية العربية تكرم الطلاب المتفوقين الأربعاء المقبل

#

تعرف على الدولة العربية الأولى في تعدد الزوجات

#

الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

#

الإمارات.. قرار سيادي بالعفو عن هؤلاء الأشخاص

الأكاديمية العربية

العلوم والتكنولوجيا

طلاب متفوقون

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الطلاب المتفوقين بكلية الإدارة والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، في حفل بمسرح الكلية فرع شيراتون، بحضور كل من العميد طارق عابدين، والدكتور أسامة حنفي، ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

وقدم طلاب الصف الأول بكلية الإدارة، عرضا خاصا عن مصر الآن، وما حدث من تطور كامل وإعادة بناء الدولة في السنوات الأربع الماضية.

يذكر أن الطلاب الذين تم تكريمهم هم، سارة عصام وحبيبه طارق ومنار عمر.





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» متهمة غير متوقعة في واقعة ذبح طفلة كويتية
» «طلاب الأكاديمية العربية» يقدمون عرضا خاصا عن إنجازات الدولة
» شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الأمن السعودي وإرهابيين
» تحرك جديد في السعودية ضد قطر
» تفويض رؤساء الجامعات بتعطيل الدارسة بسبب سوء الطقس
» حقيقة وجود مليون تركي في ليبيا
» إغلاق الموانئ وإعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ
» سبب صادم وراء حرمان مصريين من أداء العمرة بالسعودية
» مصر.. إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق
» صادم.. انقلاب سفينة تحمل 600 جالون ديزل
» بالفيديو.. سيارة دون سائق تثير الرعب فى الرياض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك