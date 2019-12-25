فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

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تونس

قناص

القبض

القطط

سفاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لأحد الأشخاص في تونس يقوم بالتجول بسيارته ليلًا وقنص القطط وقتلها بطريقة مروعة ببندقية الصيد.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا وهو يتجوّل ليلا بسيارته الخاصة ويلاحق القطط السائبة في الشوارع بمنطقة المروج ضواحي تونس العاصمة، ثم يقوم بإطلاق النار عليها للتخلّص منها مستخدماً بندقية صيد.

وتحركت السلطات الأمنية وألقت القبض على الفاعل، بعد حملة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت بقتل وتعذيب الحيوانات الأليفة السائبة في الشوارع ودعت إلى محاسبة المجرم، سرعان ما وصلت إلى الشرطة، ففتحت تحقيقاً.

وقالت الداخلية التونسية ، في بيان نشرته مساء أمس الثلاثاء، إنها ألقت القبض على المتهم وحجز بندقيته، مضيفة أنّه بالتحري معه اعترف بجريمته وأكدّ أنّ ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط، لأنها كانت تأكل طيور الحمام التي كان يقوم بتربيها، مضيفةً أنّ النيابة العامة، أمرت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه.


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