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شكري يطالب بتطوير العمل القنصلي لخدمة المصريين بالخارج

الحياة السياسية

شكري
شكري
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أحمد سالم

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وزير الخارجية

سامح شكري

المصريين بالخارج

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أهمية العمل على رفع كفاءة وتطوير العمل القنصلي لتعزيز خدمة المواطنين المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع السفراء مساعدي وزير الخارجية، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وسير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، والبعثات المصرية في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن شكري شدد على أهمية مواصلة الجهود والعمل الدءوب لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في كافة القضايا ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية، وذلك في إطار الرؤية والإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.

وتطرق شكري خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام للدولة المصرية، مؤكداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإنجازات الوزارة وما حققته خلال العام الحالي، وكيفية البناء عليه وتطويره خلال العام المقبل.

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