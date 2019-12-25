«السيسي»: من يحكم مصر لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع

25 ديسمبر 2019 - 07:23 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من يحكم مصر لا يحكم الإقليم كله إنما يحكم مصر فقط.

جاء هذا أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أقسام التربية والذبح.

تصريح "السيسي" جاء في رده على سؤال مفاجئ من رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، حول من يتولى حكم مصر، هل بالتالي يحكم الإقليم كله؟.

ورد السيسي قال فيه: "من يحكم مصر يحكم مصر فقط لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع".

كما أكد "السيسي" أن الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، يعد من المهام الأساسية للقوات المسلحة.

وقال: "القوات المسلحة بنص الدستور مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر.. ويمكن كتير من الناس مش بتاخد بالها من الحكاية دى".

وأكمل: "أسجل تقديري للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان من أجل منح القوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على الدولة من السقوط في الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين في الدستور المصرى.. وأن القوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى".



