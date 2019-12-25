» تفويض رؤساء الجامعات بتعطيل الدارسة بسبب سوء الطقس

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رؤساء الجامعات

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سوء الطقس

تعطيل الدارسة

تشهد محافظات مصر خلال اليومين الماضيين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفويض رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة، نظرًا لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمس تعطيل الدراسة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، نظرًا لسوء الأحوال الذي يمر بها طقس الإسكندرية، وذلك حفاظًا على طلاب المدارس.


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