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ردًا على "أردوغان"..

حقيقة وجود مليون تركي في ليبيا

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اردوغان
اردوغان
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الطيب حسين

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أردوغان

تركيا

مصر

ليبيا

مليون تركي

ندد عارف علي النايض المبعوث الخاص للحكومة الليبية الموالية للمشير خليفة حفتر، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مليون مواطن ليبي من أصول تركية.

جاء هذا في معرض هجومه على الاتفاقات الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وقال في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية،: "كنا قلقون بسبب تصريحات أردوغان العلنية، التي حاول خلالها الاحتجاج بوجود مليون ليبياً من أصول تركية".

وتابع: "لقد قال إنه يوجد مليون تركي في ليبيا، وهذه إهانة كبيرة للشعب الليبي. جميعنا ليبيون، ولا نفرق على أساس الطائفة... قد يكون أردوغان متابعاً طائفية أتاتورك، لكننا لسنا طائفيون في ليبيا. العرب، والأتراك، والتبو، والطوارق والأمازيغ جميعهم متساوون".

وحول الاتفاقات قال  "ليس لها أية صلاحية"، مؤكدا أنها "لاغية وباطلة"، بحسب القوانين الليبية والدولية.

وكشف أن الاتفاقان الموقعان بين الجانبين، خاليان من أي شرعية، لأن "السراج" ليس له سلطة توقيع هذه الاتفاقات لأن المجلس الرئاسي يفتقد نصف أعضائه، ولم يحصل على ثقة البرلمان قط.

كما ذكر أن البرلمان الليبي لم ير تلك الاتفاقات ولم يوافق عليها.

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