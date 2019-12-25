اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها

25 ديسمبر 2019 - 06:58 م

أثارت "قلادة" تم العثور عليها عند مصادرة السلطات السودانية مجوهرات زوجة الرئيس المعزول عمر البشير "وداد بابكر"، حالة من الجدل بين الفريق الفني لفحص المصوغات.

وقالت صحيفة "الراكوبة" السودانية إن الفريق واجه مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه، نظرًا لأن شعب السودان لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire " الذي ظهر في فيلم "تيتانيك" لم يظهر في السابق في عنق وداد بابكر.

وكان رجال المباحث في السودان استلموا الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، وجددت النيابة حبسها لمدة أسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.