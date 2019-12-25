  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشار هشام جنينة

حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

وداد بابكر

اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها

حوت نافق بشاطئ مطروح

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

هيثم زكي

بعد حذف صوره.. تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم زكي

الامطار

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ودرجة حرارة صفر

أرشيفية

«ناسا» تحذر من النظر للسماء غدًا: قد تصاب بالعمى

مرتضى منصور

وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

السعودية

تحرك جديد في السعودية ضد قطر

أرشيفية

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الأمن السعودي وإرهابيين

اردوغان

«أردوغان» يهدد من تونس بشأن ليبيا

اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها

عرب وعالم

وداد بابكر
وداد بابكر
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

النيابة تستدعي زوجة «البشير» بتهمة الثراء المشبوه

#

مفاجأة..نجيب محفوظ يشهد ضد زوجة المشير عامر في المحكمة

#

إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

#

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»

زوجة

السودان

عمر البشير

مجوهرت

وداد بابكر

أثارت "قلادة" تم العثور عليها عند مصادرة السلطات السودانية مجوهرات زوجة الرئيس المعزول عمر البشير "وداد بابكر"، حالة من الجدل بين الفريق الفني لفحص المصوغات.

وقالت صحيفة "الراكوبة" السودانية إن الفريق واجه مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه، نظرًا لأن شعب السودان لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire " الذي ظهر في فيلم "تيتانيك" لم يظهر في السابق في عنق وداد بابكر.

وكان رجال المباحث في السودان استلموا الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، وجددت النيابة حبسها لمدة أسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق الموانئ وإعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ
» سبب صادم وراء حرمان مصريين من أداء العمرة بالسعودية
» مصر.. إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق
» صادم.. انقلاب سفينة تحمل 600 جالون ديزل
» بالفيديو.. سيارة دون سائق تثير الرعب فى الرياض
» نعيمة الصغير.. نجت من الموت بسبب "الشاي" واعتزلت الغناء
» "بابا نويل" يتقمص دور "روبن هود" في أمريكا
» "دراسة": الهواتف الذكية تصيب بمرض السمنة
» مصر تسلم شحنة مساعدات دوائية إلى جمهورية ألبانيا
» ضرب وركلات داخل بنك في لبنان.. السبب صادم
» الإفتاء: احذروا من أهل الشر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك