بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

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حوت نافق بشاطئ مطروح
حوت نافق بشاطئ مطروح
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أحمد سالم

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السواحل المصرية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لجثة حوت نافق، أفادت بوفاة الحوت الأزرق الذي سُمع صوته منذ عدة أيام بمرسى مطروح، على الحدود المصرية الليبية، حسبما علق نشطاء على الصور.

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأصوات غير مألوفة، ادعى ملتقطوها أن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق"، محذرين من هجرة غير طبيعية للحيتان من المحيطات إلى البحر المتوسط، حيث تقترب تلك الحيتان من السواحل المصرية والليبية المطلة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وبدورها نفت وزارة البيئة بمحميات المنطقة الشمالية، حقيقة المقاطع المتداولة في الأيام الماضية، مؤكدة أنه تم تركيب الصوت على الفيديوهات المتداولة.

وأكدت الوزارة أن الصورة المتداولة لوفاة الحوت، قديمة وتعود لعام 2016، وليست حديثة كما زعم المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنه في مايو 2016 انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة مرسى مطروح، حوت نافق أمام شاطئ الغرام، بعدما نزح إلى البحر المتوسط للتزاوج.

شاهد الصور..




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