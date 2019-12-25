بعد حذف صوره.. تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم زكي

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محمد فضل

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خطيبة هيثم أحمد زكي تثير الجدل بتصرفها بعد أيام من وفاته

وفاة

فنان

خطيبة

هيثم احمد زكي

بعد حالة الجدل التي أثارتها إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عقب حذف صوره من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واختفائها لمدة زادت عن شهر، عادت "سلامة" بتصرف مفاجئ على صفحتها.

حيث أعادت نشر منشور لخطيبها الراحل "هيثم زكي" يقول فيه "الحمد لله ربنا كبير أوي"، وعلقت عليه قائلة :«الله يرحمه ويغفر له ويثقل ميزانه بالحمد لله».

يأتي ذلك بعدما فاجأت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، أصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتعليق الحساب، واختفائها وعدم تفاعلها عبر حسابها لأكثر من شهر، منذ آخر منشور لها.

وتفاعل عشرات المتابعين مع منشورها، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الصدقات التي تم عملها على روحه شفيعة له.

يذكر أن أصدقاء الفنان الراحل قاموا ببناء مسجد صدقة جارية على روحه، كما أعلنت خطيبته الشروع في بناء دار أيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة ومسنين وعيادات خارجية.



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