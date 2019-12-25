تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ودرجة حرارة صفر

25 ديسمبر 2019 - 06:21 م

حذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يوم غد الخميس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا.

وذكر خبراء الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية احيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية نشطة على أغلب اأنحاء، تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الجمعة المقبلة.

وذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة

سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى صفر درجة.