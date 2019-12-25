«ناسا» تحذر من النظر للسماء غدًا: قد تصاب بالعمى

25 ديسمبر 2019 - 06:17 م

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من متابعة الكسوف الحلقى الشمسى، الذى سيظهر غدا الخميس.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "تذكر ألا تنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف"، مشيرة إلى أنه: يحدث الكسوف الحلقى بدلا من الكسوف الكلى عندما يكون القمر فى الجزء البعيد من مداره البيضاوى حول الأرض".

ونشرت المجلة البريطانية الشهرية Sky at Night Magazin ، تحذير ناسا، وكتبت: "إنه أجمل كسوف شمسى جزئى، لكنه أيضا الأكثر خطورة"، وأضافت: "سيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسى فى جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة".

وحسب موقع روسيا اليوم، يحدث الكسوف الحلقى الشمسى عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

وتشدد ناسا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة الحدث مباشرة، بعدم النظر إلى الشمس بالعين المجردة واستخدام المعدات المخصصة لهذه الظاهرة.