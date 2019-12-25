وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

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اتحاد الكرة

الزمالك

مرتضى منصور

وزير الرياضة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قرارًا بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة مباريات.

وفي السياق ذاته، سخر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، من واقعة حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه على تويتر: ‏هل يمنع القانون لاعبًا أن يكون عضوًا بمجلس النواب ؟ وفي هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن يُنذر أو يطرد هذا النائب الذي يتمتع بالحصانة؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات.

وقررت اللجنة منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضى يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذى أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

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