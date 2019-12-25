» سبب صادم وراء حرمان مصريين من أداء العمرة بالسعودية

25 ديسمبر 2019 - 05:49 م

كشف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن فشل عدد من المصريين في أداء شعيرة العمرة بسبب النصب.

وقال المتحدث باسم بوابة العمرة المصرية، أنه يجب على المعتمرين التحقق من الشركات تفاديا لتعرضهم للنصب، لافتًا إلى أنه حدث مؤخرا، أن توجه حوالي 25 مواطنا للسفر ومعهم "باركود" حصلوا عليه من شركة سياحة تبين أنه مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات.

وعاد هؤلاءالأشخاص لعدم حصولهم على "باركود" البوابة الذي يسمح بأداء العمرة للعبور من المطارات.

وأضاف أنه تم على الفور التحقيق في الواقعة وتبين أن الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضي وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة، إلا أنه تم استغلال اسمها للنصب على المواطنين.

وشدد على ضرورة تحري المواطنين عن الشركات والدخول على البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التي سيسافر عن طريقها.