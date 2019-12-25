«أردوغان» يهدد من تونس بشأن ليبيا

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أردوغان

تركيا

ليبيا

قيس سعيد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة مفاجئة لتونس اليوم الأربعاء، وتناول خلال زيارته الملف الليبي.

ووجه "أردوغان" تحذيرات لليونان مشيرًا إلى أنها ليس لها الحق في الحديث عن حدود بلاده مع ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، إن حدود بلاده البحرية مع ليبيا واضحة، واليونان ليس لها الحق في الحديث عن هذا الموضوع.

وأكمل: "تركيا لا تتواجد في مكان من دون دعوة، وإذا وجهت إلينا دعوة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب".

وكان أردوغان قد أعلن أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.

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