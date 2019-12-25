تدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس

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الحالة الصحية

أكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المستشار السياسي السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، عن تدهور الحالة الصحية لسلطان عمان قابوس بن سعيد.

ونشر عبدالخالق عبدالله صورة سلطان عمان عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر" وعلق عليها داعيًا له بالشفاء، قائلًا :«اللهم إشفه وعافه وأعف عنه #قابوس_بخير #عمان».

فيما كتبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والمتخصصة في الشأن العماني عبر حسابها :« سلطان الإنسانية والتسامح  #السلطان_قابوس يمر بازمة صحية شديدة، اسأل الله ان يشملك بشفائه، وادعوا الشعب العماني خاصة والإسلامي عامة بالتهجد إلى الله والدعاء للسلطان بالشفاء العاجل.. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما #عُمان #سلطنة_عمان».

وكانت صحيفة "الجارديان" زعمت في تقرير للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، أن "سلطنة عمان بدأت بالتحضير لعملية خلافة السلطان قابوس بن سعيد الذي تراجعت صحته بشكل كبير".

وقال وينتور إن "نقاشا دقيقا يجري في البلاط الملكي في عمان حول من سيخلف السلطان قابوس الذي حكم البلاد منذ عام 1950 إلا أن صحته تتدهور".

ويقول الكاتب إن "السلطان قابوس ظل جزءا رئيسيا من سياسة الشرق الأوسط في العقود الأربعة الماضية، وعاد من بلجيكا حيث عولج من سرطان القولون الذي عاد مرة أخرى. وتم قطع رحلة العلاج وعاد السلطان إلى بلاده حيث كان من المتوقع أن يظل في بلجيكا حتى نهاية يناير".



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