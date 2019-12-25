» مصر.. إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق

25 ديسمبر 2019 - 04:45 م

تسببت موجة من الطقس السيئ، في إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة ورفع درجة الاستعداد بها.

جاء هذا وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء.

وأعلن المكتب عدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على الرصيف.

ويشهد ميناء السخنة حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

كما أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة.