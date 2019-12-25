السيسي: القوات المسلحة تستثمر في كل القطاعات للحفاظ على المدنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، يعد من المهام الأساسية للقوات المسلحة.

وأضاف خلال افتتاحه، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، قائلا: «القوات المسلحة بنص الدستور مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر.. ويمكن كتير من الناس مش بتاخد بالها من الحكاية دى».

وتابع: «أسجل تقديري للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان من أجل منح القوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على الدولة من السقوط في الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين في الدستور المصرى.. وأن القوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى».

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التي يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التي يعمل بها، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة في هذا المجال.