قرارات حاسمة من مصر بشأن" سد النهضة"

25 ديسمبر 2019 - 02:49 م

طالبت مصر في مفاوضات سد النهضة بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النهر، في أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد استشهاد بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987، حسبما أعلنت وزارة الموارد المائية والري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أصدرته منذ قليل أن المقترح الإثيوبي طالب بتمرير 35 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق خلال فترات الملء والجفاف والجفاف الممتد، نافية ما تناولته بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلي 35 مليار متر مكعب، ولافتة إلى أن النيل الأزرق يعتبر أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وأنه رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

جدير بالذكر أن وزارة الري كانت قد أكدت في بيان أمس تمسكها بمقترحها الخاص بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ردًا علي تصريحات أثيوبية حول تنازل مصر عن شرطها بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق.