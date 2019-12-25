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نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

قضايا وحوادث

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية
نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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بغداد

محاولة اغتيال

أوس فاضل

نجا الفنان الكوميدي أوس فاضل من محاولة اغتيال فاشلة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكان الفنان العراقي قد تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

ويعتبر الفنان أوس فاضل واحدًا من أبرز نجوم البرنامج الكوميدي ولاية بطيخ وعرف بانتقاده للفساد الحكومي وانفلات السلاح.

يذكر أن أفراد البرنامج ينشطون في ساحة التحرير منذ انطلاق الحراك في الأول من أكتوبر الماضي.

ويقوم أفراد البرنامج بتقديم مجموعة من الفيديوهات المؤيدة للحراك والتأكيد على سلمية التظاهرات.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق منذ انطلاق التظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد حالات خطف واغتيال طالت عشرات الناشطين في ساحات الاعتصام.

كما أن محاولة اغتيال الفنان أوس فاضل، ليست هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن سلسلة اغتيالات تطال الناشطين والداعمين للحراك الشعبي.


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