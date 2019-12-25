شاهد.. تشييع جثمان قايد صالح بحضو رتبون

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تشييع جثمان،

قايد صالح

بتون

بوصول جثمانه إلى قصر الشعب، بدأت مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح.

وبث التلفزيون الحكومي  لقطات لنعش قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية الإثنين الماضي.

وقام عدد من الضباط الجزائريين بحمل جثمان صالح، والذي لف بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.

وأظهرت بعض اللقطات الرئيس عبد المجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق صالح.

يذكر أن آخر ظهور لقايد صالح في 19  ديسمبر أثناء مراسم تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب قبل أسبوع.



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