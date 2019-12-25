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سفير مصر باليابان يستقبل المشاركين في منتدى شباب العالم

الحياة السياسية

سفير مصر باليابان
سفير مصر باليابان
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علا خطاب

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استقبل السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، مجموعة من الشباب الذين شاركوا في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر السفارة في طوكيو.

أكد السفير الاهتمام الذي توليه مصر لرعاية الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، واستعرض الجهود المبذولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها المختلفة التي تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيراً إلى أن منتدى شباب العالم قد حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه عام 2017 حيث أصبح أحد المحافل الرئيسية لإتاحة فرص الحوار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الجنسيات.

أشاد المشاركون بمستوى التنظيم وتنوع القضايا والموضوعات التي تم تناولها خلال الحلقات النقاشية وجلسات العمل بالمنتدى، وأكدوا على أن أهم ما تميز به هو الخروج بتوصيات ومبادرات عملية قابلة للمتابعة والتطبيق على أرض الواقع. كما أثنوا على ما لمسوه من استقرار أمني خلال تواجدهم في مصر موضحين أن أحد أبرز ما حققته الزيارة هو تغيير الصورة النمطية لمصر في أذهانهم، وأكدوا عزمهم على نقل تجربتهم الإيجابية لأقرانهم وذويهم في اليابان.

وفي ختام اللقاء طرح السفير على الشباب المشاركين مقترح إنشاء منصة للتواصل فيما بينهم، والإبقاء على أواصر الصلة مع السفارة بهدف تعظيم الاستفادة من مشاركتهم في المنتدى وتبادل خبراتهم وتجاربهم وإطلاع أكبر عدد من المتابعين على ما استخلصوه من جلسات عمل المؤتمر وتوصياته.


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