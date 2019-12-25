» منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من شواطئ دبي

أثارت الفنانة منى فاروق، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها فيديو لها من أحد شواطئ مدينة دبي، حيث ظهرت بإطلالة "جريئة"، عرضتها لبعض الانتقادات.

ونشرت مني فاروق، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو تفاعلت من خلاله مع متابعيها وهى تحتفل بالكريسماس، خاصة أنها متواجدة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير أعمال فنية، وتمنت لمتابعيها سنة سعيدة.

وعلقت مني فاروق على مقطع الفيديو، قائلة: "بحبكم أوي".

وظهرت "مني" فى مقطع الفيديو، وهى ترتدي بلوزة تبدو شفافة بعض الشىء، وبنطلون أسود، وتقف على الشاطئ، في أجواء ليلية.