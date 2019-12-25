» حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. الإفتاء ترد

25 ديسمبر 2019 - 12:25 م

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، ردًا على السؤال، بأنه ينبغي على الشاب الذي يريد الزواج أن يختار لنفسه ذات الدين والأخلاق وأن تكون من بيت ملتزم ذا سمعة طيبة تعرف الله والدين".

وأضاف في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أخلاق الفتاة لا يمكن التأكد منها من خلال هذه الأمور، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا لا تظهر إلا بعد الزواج والمعاشرة.

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك يدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطوبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.