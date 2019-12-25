  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

تشييع قايد صالح

شاهد.. تشييع جثمان قايد صالح بحضور بتون

أسامة هيكل

لماذا لم يدخل "هيكل" مكتبه فى ماسبيرو حتى الآن؟

الهياكل العظمية الإسكندرية

مفاجأة جديدة تكشفها المباحث عن هياكل الإسكندرية

الرئيس السيسي

"تخص 3 محافظات" مفاجأة سارة من السيسى للشباب

السلطان قابوس

شائعات بتدهور صحته.. ووسم عمانى للاطمئنان على السلطان قابوس

الرئيس السيسي

السيسي: النجاح مش في الفلوس

من الحدث

"صدقي صبحي" يصل الجزائر لتشييع جنازة قايد صالح

أرشيفية

«الخارجية الإسرائيلية» تثمن الرسائل الدافئة من الإمارات

الرئيس السيسي

السيسي: مش عايزين نخسر تاني

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. الإفتاء ترد

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد..«الإفتاء» تحسم جدل «مدد يا حسين»

#

حكم ظهور بعض شعر المرأة .. الإفتاء ترد

#

حكم قراءة القرآن من المصحف دون وضوء.. الإفتاء ترد

#

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، ردًا على السؤال، بأنه ينبغي على الشاب الذي يريد الزواج أن يختار لنفسه ذات الدين والأخلاق وأن تكون من بيت ملتزم ذا سمعة طيبة تعرف الله والدين".

وأضاف في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أخلاق الفتاة لا يمكن التأكد منها من خلال هذه الأمور، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا لا تظهر إلا بعد الزواج والمعاشرة.

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك يدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطوبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإفتاء: احذروا من أهل الشر
» تحطم طائرة عسكرية غرب إيران
» منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من شواطئ دبي
» الإفتاء تحسم الجدل بشأن تشقير الحواجب للسيدات
» حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها.. الإفتاء ترد
» هكذا علقت شيرين رضا على علاقتها بـ "عمرو دياب"
» مصطفى فهمى وزوجته يشعلان مواقع التواصل باحتفالات الكريسماس
» "تبون" يبكي أثناء تشييع جثمان "قايد صالح"
» «الصحة»: إغلاق 3 منشآت طبية بالمهندسين.. لهذه الأسباب
» بـ"شورت".. زينة تثير ضجة خلال ظهورها فى فيلم "الفلوس"
» الجندى ناعيًا زوجة مبروك عطية: ربنا يصبرك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك