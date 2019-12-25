» هكذا علقت شيرين رضا على علاقتها بـ "عمرو دياب"

25 ديسمبر 2019 - 11:57 ص

أكدت الفنانة شيرين رضا، قوة علاقتها بالفنان عمرو دياب، زوجها السابق، ووالد ابنتها الوحيدة، موضحة أن المودة هي أساس التعامل بينهما منذ البداية .

وقالت شيرين رضا، في حوار لأحد المواقع الإماراتية الشهيرة، إن "عمرو أبو ابنتي الوحيدة، وبالتالي فعلاقتنا مستمرة، إننا أصدقاء في الأساس، وما زالت المودة التي هي أساس تعاملنا منذ البداية".

وعن اهتمامها بحقوق الحيوان وخلافاتها من أجلها، صرحت شيرين رضا، في حوارها، بأنها ضد القسوة في التعامل مع الحيوانات، معلقة: "لا يهمني أي مشكلة طالما أعبر عن رأيي الحقيقي".

يذكر أن شرين رضا وعمرو دياب تزوجا منذ بداية مشوارهما الفني، وانفصاله منذ أكثر من 20 عامًا، ولديهما ابنه وحيدة تدعي نور .