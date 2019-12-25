السيسي: النجاح مش في الفلوس

25 ديسمبر 2019 - 11:41 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تواجه مشكلة في الإدارة وفي الثقافة التي شكلت على مدار سنوات أن المال العام مباح، معقبًا: "أنا بحط الموضوع قدامي وقدامكم، إدارة المشروعات بمختلف القطاعات الحكومية أهم من تدشين المنشآت نفسها".

وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء: "أنا معاك في رفع كفاءة 51 مزرعة إنتاج حيواني، لو استطعت متابعة المزارع التي يتم تنفيذها بشكل يومي هتنجح، النجاح مش في الفلوس، النجاح في تحقيق الهدف من المشروع نفسه، قولي هتنجح إزاي قبل ما تقولي هرفع كفاءة المزارع".

وتابع: "السوق المصري كبير، والطلب عليه كبير، وأي مشروع سيحقق نجاحًا كبير حال إدارته بكفاءة". ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.